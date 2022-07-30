شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفى يلتقى جمهور الإسكندرية 18 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب الشاب على الألفى عن موعد حفله الغنائى الجديد في مدينة الإسكندرية بمشاركة كورال روح الشرق والشاعر المعروف فارس قطرية.

ويقام الحفل بمسرح المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير، بالإسكندرية يوم الخميس 18 أغسطس المقبل، ويعد هذا الحفل هو الثاني له في الإسكندرية، حيث أحيا الصيف الماضي حفله الأول على مسرح سيد درويش، بدار أوبرا الإسكندرية.

وأعرب علي الالفي عن سعادته وتشوقه لمقابلة جمهور الإسكندرية ولا سيما بعد النجاح الباهر لحفله السابق، مشيدا بحفاوة واستقبال الجمهور السكندري، كما أعرب عن سعادته بمشاركته لكورال روح الشرق في هذا الحفل، حيث أنه من محبيهم.

ومن المقرر أن يقدم علي الألفي مجموعة من أشهر أغانيه مثل "غنوه حب" و"مش لازم" و "متنفعلكش" و"وراء كل باب" وغيرهم.

يذكر أن على الألفى بدأ مشواره الفنى منذ حوالى 12 عاما، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.