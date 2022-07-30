شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو وصور من فيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal Pictures أول فيديو ترويجى لفيلم المخرج العالمى الجديد كريستوفر نولان، الذى سيصل تحت اسم Oppenheimer، وكشف الفيديو عن مجموعة ترويجية وتشويقية من العمل، ومن المقرر طرحه يوم 21 يوليو من العام المقبل 2023.

فيلمOppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.



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وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

واستقر نولان على عدد كبير من النجوم لبطولة فيلمه الجديد، وتكتظ القائمة بأسماء من مشاهير هوليود مثل "رامي مالك، ومات دايمون، وفلورانس بيج، وإيملي بلنت، وكيليان مورفي، وجاك كويد، وداني ديهان، وجوش هيرتنيت، وروبرت دي جونيور، وبيني سافيلد".

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.