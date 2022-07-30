شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير الجزء الثالث من مسلسل The Witcher لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الديلي ميل أن القائمين على مسلسل The Witcher أوقفوا تصوير الجزء الثالث من العمل مؤقتاً بسبب إصابة هنرى كافيل بطل العمل بفيروس كورونا، وفقاً لما أكده التقرير الذى أكد أن العمل الذى تم ترشيحه لعدة جوائز منها الإيمى من المقرر إيقافه مؤقتاً.

وكانت الشبكة المنتجة قررت تجديد مسلسل The Witcher، لـ موسم ثالث، وذلك قبل طرح الموسم الثانى من العمل، وأعلنت الشبكة عن الأمر من خلال فيديو تشويقى على حساب العمل الرسمي بـ موقع التغريدات تويتر.

مسلسلThe Witcher يستند إلى سلسلة كتب تحمل نفس الاسم للكاتب البولندى أندريه سابكوفسكى، حيث يتابع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش الانفرادى، الذى يكافح للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، لكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة مع هدية خاصة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.

ويقوم ببطولة العمل كل من هنرى كافيل وآنا شافر وفريا آلان وأدجوا عندوه و ياسين عطور وسيمون كالو وليز كار و كاسي كلير وكيفن دويل و باسل إيدنبينز، وغيرهم