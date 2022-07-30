شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس خلال أحدث ظهور لها فى شوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال جينيفر لورانس تستمتع بوقتها خلال الفترة الحالية بعد عام صعب انشغلت فيه على المستوي الشخصي والمهني، إذ ارتبطت بأكثر من فيلم، بجانب حملها وانجابها طفلها الأول في وقت سابق من العام الجارى، وبالتالي تحاول هذا العام الاستمتاع بوقتها فقط وتظهر من وقت لآخر، وهي تركز على القيام بأكثر من نزهة من يوم لآخر.



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وسبق أن أكدت التقارير مؤخراً ان جينيفر لورانس وزوجها يحاولان البحث عن خطوة جديدة في حياتهما بعد الترحيب بطفلهما الأول في فبراير الماضى، إذ رصدتها أعين المصورين وفقًا لأكثر من موقع اجنبى أكدوا أن الممثلة الشهيرة تستعد بصحبة زوجها للانتقال لمنزل جديد يعيشان فيه.



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وأضاف تقرير الديلي ميل أنهما مؤخرًا تم رصدهما أثناء معاينة قصر يصل سعره إلى 20 مليون دولار، ويتواجد في منطقة بيل إير، كما أنه كان مملوكًا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش.



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وكانت تقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أمًا جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، وأشارت تقارير TMZ إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الى أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.