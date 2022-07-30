هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض يخطفا الانظار بالازرق!

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 02:43 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها مدونة الجمال زينب فياض الانظار في الساعات الماضية حيث ظهرتا بنفس اليوم بإطلالة زرقاء متشابهة في مصادفة لافتة.

وفي التفاصيل، فقد اختارتا هيفاء وزينب فستان سهرة طويل باللون الأزرق، مع اختلافات تصميمي الفستان ودرجات الألوان، لكن القطعة بدت متشابهة عليهما،

زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، التي تقيم في الكويت مع زوجها وابنتيها، تتواجد حاليا في عطلتها الصيفية في بيروت حيث تمضي اجازة ممتعة استلهتها بقضاء وقت على البحر، وبدا ذلك واضحا من خلال نشرها الصور على خاصية الستوري حيث اكتسبت اللون البرونزي الجذاب.

وشاركت زينب فياض متابعيها على انستغرام في الساعات الماضية بصورتين لها من اطلالتها بفستان أزرق سهرة طويل، وتميز بلونه الأزرق السماوي الفاتح وبقصته بستايل حورية البحر، وجاء بأكتاف منسدلة ومكشوفة، مع قصّة الصدر الجريئة التي ابرزت اللون البرونزي الذي اكتسبته زينب فياض، كما جاء الفستان محدداً عند الخصر بثينات ناعمة أبرزت رشاقة قوامها. وكان لافتا كذلك الفتحة الطويل التي شقّت الفستان بشكل جانبي.

أما هيفاء وهبي فقد شاركت يوم أمس في عيد ميلاد إحدى صديقاتها، كشفت لجمهورها ايضا على انستغرام عن مجموعة صور من الأجواء الاحتفالية التي اختارت فيها ارتداء فستان أزرق بتوقيع دار ” raisavanessa “، وجاء الفستان شبيها بستايل فستان ابنتها من حيث اللون الأزرق وقصته، لكن ما ميّز قصّة فستان النجمة اللبنانية بأنه كان أكثر جرأة حيث تخلله فتحات في قسمه العلوي، وجاءت هذه الفتحات بشكل مفرغ على الصدر والبطن والخصر بطريقة هندسية فنية لافتة.

فستان هيفاء وهبي جاء محدّدا قوامها ايضا، ومزينا بالحبات الكريستال اللامعة التي زينت قماشه عند تطبيق أكثر من شكل فيونكة على تصميمه وصولا الى بداية تنورته، كما تميز بأكمامه الطويلة وياقته التي تزينت بتصميم فيونكة.

نسقت هيفاء مع ثوبها مجوهرات ناعمة، وصندلا فضياً بكعب عالي، وتركت شعرها الطويل منسدلا بخصلاته المالسة والجذابة مع المكياج الوردي الدخاني.