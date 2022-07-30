شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يسرى بعد تعرضه لجلطة فى القلب: الحمد لله مررت بتجربة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان محمد إبراهيم يسرى جمهوره على حاله الصحية بعد إصابته مؤخرا بجلطة في القلب حيث قام ببث لايف على صفحته الفيس بوك وقال الحمد لله بقيت كويس ومريت بتجربة صعبة جدا، وأشكر كل اطمأن علي واتصل بى.

وأضاف: أوجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية من ضمنهم الفنان أشرف زكى وعزوز عادل على وقوفهما بجوارى ودعمهما لى.

وكانت هنا إبراهيم يسرى، ابنة الفنان القدير الراحل إبراهيم يسرى، أعلنت مؤخرا إصابة شقيقها الفنان محمد إبراهيم يسرى، بجلطة حادة فى القلب، مشيرة إلى أن حالته الآن مستقرة وربنا ستر عليه، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكتبت هنا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "ربنا سترها عليك يا حبيبي، حمد الله على سلامتك يا حبيبي قلبي"، مضيفة: "أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب".