شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار الأردنى طارق الناصر: الصناعة الكاملة للفن موجودة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار طارق الناصر، أنه عندما تقدم عرضا خاصا لك فى حفل ما، فيكون الأمر مقبول وهين، بعكس ما تقدم عرضا هو افتتاح لمهرجان بحجم مهرجان جرش، موضحا أن الأمر كان يحتاج إلى تنوع كبير فى الافتتاح.

وأضاف الناصر خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يبث حلقة اليوم من مهرجان جرش للفنون 2022: "القيمة الفنية تكمن فى المسرح، المسرح فى حد ذاته له ذاكرته، فالمسرح الجنوبى هنا فى جرش، استقبل السيدة فيروز ونجاة الصغيرة وملحم بركات وجورج وسوف وغيرهم من النجوم، وهناك تكمن أهمية ذاكرة المسرح".

وقال: "مهرجان جرش يؤكد علاقتنا بدول البحر المتوسط، هو أمر له تاريخه وأثره، والنجوم الكبار الذى وقفوا على مسارحه، والموسيقى رسالة إنسانية عظيمة، فعندما تقوم بمقطوعة كلاسيكية، فإن هذا الأمر يتم على المسرح بصعوبة، وأنا أحب أن أشبه الموسيقى بالوجبات، أن تحت أن تنوع فى الوجبات التى تأكلها".

وتابع: "معانا فى المهرجان أغنية بدوية واختيار وائل الفشنى للغناء مناسب لهذه النوعية من الأغانى، والصناعة الكاملة للفن موجودة فى مصر، قمنا بعمل عرض مع وائل الفشنى العام الماضى، فقلت له أن يأتى هذا المهرجان".

وقال: "هناك فرق موسيقية كثيرة شابة فى الأردن تعمل فى مصر، وكذلك العكس، والانتشار بالنسبة للموسيقيين، يتم بهذه الطريقة، الشباب يحتاج إلى جسور ليعبر فنه، وعليهم أن يتعلموا، أنا أعمل منذ عشرات السنوات فى هذا المجال ومازلت أتعلم إلى الآن".

وأضاف: "كنت أعمل عمل عن مصر وشخصية هامة فى تاريخ مصر، واللهجة كانت مصرية لذلك كان الأمر تحدى كبير، وحاولت أن أصل إلى الجمهور المصرى، فاجتهدت بكل ما أعرفه، حتى أننى غيرت مكان التسجيل، وكنت حريص على الحضور فى مكان التصوير فى الأعمال المختلفة من أجل عمل الموسيقى التصويرية لها".