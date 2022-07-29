شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يطرح أحدث أغنياته "استمارة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان اللبنانى راغب علامة، فيديو كليب جديد عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

تقول كلمات الأغنية:

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندى لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِى فَــوراً غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلنى تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلاً غنائيًا بالأردن يوم الأحد الموافق 14 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص ويقام الحفل على المسرح الرئيسى دير الروم الأرثوذوكس، ويعتبر مهرجان الفحيص هو مهرجان ثقافى فنى منوّع يقيمه نادى شباب الفحيص سنويا تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، انطلق المهرجان عام 1990، واستمر دون انقطاع، وتمتد فعاليات المهرجان المتنوعة على مدار الأسبوع فى بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ "روس البيادر

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة، طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.