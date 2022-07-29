شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا : كواليس مسلسل "أحلام سعيدة" دمها حفيف وروحها حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال مسلسل "أحلام سعيدة" منهم الفنانة يسرا ومى كساب وشيماء سيف، ضيفات على برنامج "معكم منى الشاذلى" والمذاع عبر فضائية cbc، وحكوا كواليس العمل الذى لاقى إعجاب الجمهور فى شهر رمضان الماضى.

وقالت الفنانة يسرا أن مسلسل أحلام سعيدة من أفضل المسلسلات التي اشتغلت فيها خصوصا أن فريق العمل كله دمه خفيف وروحه حلوة، بالإضافة إلى وجود مخرج كبير بحجم عمرو عرفة.

وأضافت يسرا أن هناك عدد كبير من الستات النكدية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا ستات تتمتع بخفة دم، وغنا الثلاثى أغنية "أكدب عليك" للراحلة وردة .

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.