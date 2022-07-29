شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمسرح" يقيم مؤتمرات صحفية للمكرمين بدءا من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المهرجان القومى للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل ، مؤتمراته الصحفية للفنانين المكرمين وحفلات توقيع إصداراته بحضور مؤلفيها بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة .

تنطلق أولى المؤتمرات وحفلات التوقيع غدا السبت 30 يوليو الحالى، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وحفل توقيع كتاب المخرج الكبير مراد منير، بحضور الدكتور مصطفى سليم مؤلف الكتاب ، ويعقبه فى تمام الثالثة عصرا، مؤتمر صحفى وحفل توقيع كتاب المخرج الكبير عصام السيد، ومؤلفه باسم صادق.

كما يعقد يوم الأحد 31 يوليو الحالى، فى تمام الواحدة ظهرا، بالمجلس الأعلى للثقافة، مؤتمرا صحفيا وحفل توقيع كتاب مهندس الديكور الكبير فادى فوكيه، بحضور مؤلفه الدكتور محمد سمير الخطيب، ويعقبه فى الثالثة عصرا حفل توقيع كتابى أمينة رزق للدكتور عمرو دوارة، وكتاب عبد الرحيم الزرقانى للدكتورة وفاء كمالو.

ويختتم المهرجان مؤتمراته الصحفية للمكرمين يوم الاثنين 1 أغسطس المقبل، بعقد مؤتمر صحفى وحفل توقيع للمخرج الكبير ناصر عبدالمنعم، بحضور مؤلفته هند سلامة فى تمام الواحدة ظهرا بالمجلس الأعلى للثقافة، ويعقبه مؤتمرا صحفيا وحفل توقيع كتاب المخرج الكبير أحمد إسماعيل فى تمام الثالثة عصرا بحضور مؤلفته رشا عبد المنعم.

ويعتذر الفنان محمد صبحى عن إقامة مؤتمر صحفى وحفل توقيع لكتابه لظروف خاصة به ، كما تعتذر الفنانة عايدة فهمى أيضا لسفرها خارج البلاد وعدم تمكنها من العودة فى الموعد المحدد لها،كما يعتذر الفنان صبرى عبد المنعم لمرضه .

وكان المهرجان القومى للمسرح المصري، أعلن تكريمه 10 فنانين خلال دورته الخامسة عشرة، وهم: الفنان الكبير محمد صبحي، والفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنانة القديرة عايدة فهمي، والمخرج الكبير عصام السيد، والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم، والمخرج الكبير أحمد إسماعيل، والمخرج الكبير مراد منير، ومهندس الديكور الكبير فادى فوكيه، واسم الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق، واسم الفنان الراحل الكبير عبدالرحيم الزرقاني.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى مهداة إلى المخرج الكبير عزيز عيد، وتقام تحت عنوان "المخرج المسرحى المصري" وانطلقت فعالياتها يوم 24 يوليو الحالى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس المقبل، على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.