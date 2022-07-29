شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التحضيرات النهائية قبل انطلاق حفل آمال ماهر بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة العلمين الجديدة لانطلاق حفل آمال ماهر خلال الساعات المقبلة، ويضع القائمون على الحفل اللمسات الأخيرة، ورصدت العدسات فريق العمل وهم يضعون آخر اللمسات قبل استقبال جمهور الفنانة آمال ماهر.

وتحيى النجمة آمال ماهر أولى حفلاتها الغنائية بعد فترة توقف، مساء اليوم الجمعة، بمدينة العلمين الجديدة، وتغنى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى الطويل، بالإضافة العديد من المفاجآت التى تحضرها لجمهورها خلال الحفل.

وعرض الإعلامي رامى رضوان خلال برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، جانبا من البروفات الأخيرة والاستعدادات النهائية لآمال ماهر قبل انطلاق الحفل.

وخلال مداخلة لها أمس بالبرنامج، قالت الفنانة آمال ماهر، إنها تؤهل نفسها وتستعد نفسيا ومعنويا للحفل، موضحة أنها تشعر وكأنها أول حفل تحييه فى حياتها، وأنها تشعر بتوتر كبير.

وأضافت، "أى حفل قمت به من قبل كنت أشعر بالخوف، ولحظة لقائى بالجمهور لحظة مخيفة، لأنك تحمل مسئولية ثقتهم وحبهم وأمور كثيرة في الحسبان، وترغب في أن تكون على الوجه الأكمل لأن شغف الجمهور له ثمن".

وتابعت، "هناك توتر غريب، ومن أول لحظة أرى حب الناس أهدأ لانني أشعر أنهم يحتضنوني، وسيكون هناك حاجات من الألبوم الجديد وسيكون مفاجأة، وهما أغنيتين، مع الأغاني التي يعلمها الناس، وأمور من تراثنا القديم سأغنيها وأتمنى أن يكون حفل يليق بحب الناس واحترامهم".