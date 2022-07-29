شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محارب يشارك في تأليف فيلم "مطرح مطروح" لمحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد محارب الشهير بـ"دوجلاس" في كتابة فيلم "مطرح مطروح مع المؤلفين محمد عز الدين وخليفة سمير ولبيب عزت وإخراج وائل احسان ، وبطولة محمود حميدة ، شيماء سيف ، كريم عفيفي ، ليلي زاهر وضيف شرف الفيلم نجم الأكشن العالمي بويكا ، والفيلم تدور أحداثه اثناء الحرب العالمية الثانية، وقد انتهي تصويره وحاليا في مرحلة المونتاج لعرضه قريبا بدور العرض .

آخر الأعمال التي قام محارب بتأليفها أو المشاركة في كتابتها " مسلسل اسعاف يونس وعرض علي منصة واتش آت ، ومسلسل "الفرح فرحنا ، واخر أعماله كممثل مسلسل" رانيا وسكينة " في رمضان 2022.

يذكر أن محارب خريج مركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال وكان احد ابطال مسرحية " سلم نفسك " التي حقتت نجاحا كبيرا وشاهدها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، كما شارك من قبل في مسلسل "جمال الحريم" إنتاج سينرجي وإخراج منال الصيفي وقدم خلاله شخصية "سيد" شاب من منطقة شعبية يتاجر في المخدرات ، كما شارك في مسلسل "موسى" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان ، وقدم شخصية تدعي "أورمة" .