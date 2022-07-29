شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى حفلاً غنائيا مع فرقته في الساحل الشمالى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان ادوارد وفرقته "الجيبسى"، حفلاً غنائياً في الساحل الشمالى، مساء اليوم الجمعة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

انتهى الفنان إدوارد من تسجيل أغنية جديدة يشاركه فيها الغناء نجله مارك، ينوى طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج المهندس أمير محروس، كما تعاقد إدوارد أيضا لإحياء عدد من الحفلات فى موسم الصيف بمصاحبة فرقته جيبسى منها فى الساحل الشمالى، ومنها فى شرم الشيخ.

وكان فريق جيبسى قد عاد بعد غياب أكثر من 23 عاما إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدوارد، حيث شارك الفريق مؤخرا في عدة حفلات، وقال إدوارد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو إنشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى".

وأضاف إدوارد، قائلاً: "أن التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عاماً والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغاني التي سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق

وفريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية " ليندا " "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ومن مؤسسى الفريق ايضا الموزع الموسيقى احمد عادل