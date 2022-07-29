شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح برومو فيلم Blonde .. تعرف على موعد طرح العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم blonde البرومو الاول للعمل وذلك بعد انتهاء التصوير منه بالكامل موخرا اذ يعتبر الفيلم احدث عمل يتناول السيرة الذاتيه لمارلين مونرو، من خلال زوايا جديدة يناقشها الفيلم للمرة الأولى خلال العمل التي تقوم ببطولته الممثلة الكوبية ان دي ارماس، والتي تعول كثيراً على هذا الفيلم من اجل الاستمرار في نجاحها الكبير هذا العام بعدما شاركت في اكثر من فيلم حقق نجاحاً فنياً آخره دورها في آخر أفلام سلسلة جيمس بوند أمام دانيال كريج.

وقد حددت الشركة المنتجة للفيلم نهاية شهر سبتمبر كموعد نهائى لطرحه، وتحديداً فى يوم 28 سبتمبر.

ويستند فيلم "Blonde" إلى رواية جويس كارول أواتي التي تحمل الاسم عينه، والتي تتناول قصة حياة مونرو من وجهة نظر نورما جاين بيكر، الاسم الحقيقي لمارلين، مرورًا بالعديد من المواقف التي صنعت منها أيقونة في الجمال والفن.

من ناحية أخرى سبق وفاجأت الممثلة الكوبية انا دي ارماس متابعيها وجمهورها بتصريحها خلال الفترة الأخيرة حول رأيها في إمكانية إسناد بطولة أفلام جيمس بوند في الآونة المقبلة للنجمات، مؤكدة بأنها ترفض الأمر ولا تجد فيه أي حماس لها خلال تصريحاتها لموقع ذا صن قائلة : "اظن أن رواية جيمس بوند تتطرق لعالم الخيال بخصوص أبطال رجال، ولن يضيف الأمر للنساء أي شيء حالة إسناد البطولة لنجمة".

واستكملت : "أرى ان يتم بدلاً من ذلك الالتفات لتطوير حجم الأدوار النسائية بصورة أكبر في أفلام جيمس بوند، بدلاً من الصورة المعتادة لهن، بالإضافة لمشاريع نسائية اضخم بالنسبة للنجمات".