شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تروج لأغنية "بالسلامة" من ألبومها الجديد "شايفة فيك" قبل طرحها الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة أصالة نصري، لأغنيتها الجديدة "بالسلامة"، قبل طرحها اليوم الجمعة، عن طريق نشر مقطع فيديو قصير من كلمات الأغنية عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت النجمة السورية على الفيديو، "السهرة اليوم أنا وأنتم على الأغنية وهي بدها نسهرلها.. خلصوا اللي وراكم لتستمتعوا أتمنى ذلك ولهذا سعيت".

الأغنية الجديدة للنجمة أصالة، من كلمات عمرو عبد علي، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وفواصل موسيقية عمرو الخضري، و ميكس وماستر هاني محروس.

وفي وقت سابق، كشفت النجمة أصالة نصري، عن فيديو يحمل مقاطع من أغاني ألبومها الجديد ترويجا له، وعلقت أصالة علي الفيديو الذي نشرته من خلال حسابها علي موقع الانستجرام بـ "قطعة منّ روحي بين إيديكم فيها صوتي فيها محبتي إلكم وعرفاني بجميلكم الّلي وصّلنا كلنا سوا بهالعالم الحلو ( الموسيقى) لأحلى مطرح بهالحياة .. غنّيت بإستمتاع عشت جوّا الاستوديو مع كلّ أشيائي اللي بحبها عطري وكحلي ومشطي والعسل ومرايتي وغنّيت حافيه وخاويت المكان لتطلع أغنياتي كلّها حُبّ حتّى لو كانت بتوجّع ".

وأضافت أًصالة "شكراً جزيلاً لكلّ اللي صنعوا معي هالجمال ملحّنين شعراء موزّعين مهندسين صوت وأصحاب سمعوا ورأيهم كتير فرق وغيّر وحبايب سبقوني بالإهتمام ..أنا عملت أكتر شي بحبه وأكتر شي بيفرّحني وبيطمنّي والّلي هوّه إنّي غنّي ومنّ كلّ قلبي بتمنّى تحسّوا ذات الشّعور لمّا تسمعوا .. أحلى ماعندي وأغلى صار بين إيديكم"

وكشفت أصالة عن فريق عمل الالبوم وهم "شعراء: حذيفة العرجي - أري جان - عمرو المصري - نور الدين محمد..ملحنين : رامي الشافعي - أري جان - عمرو الشاذلي - د.مصطفي العسال..موزعين : عمر صباغ - أمين نبيل - أحمد ضيا..ميكس وماستر : محمد صقر - على الامير - عمر صباغ - أمين نبيل".

وطرحت النجمة آصالة نصرى، قبل ايام، 4 أغنيات من ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "شايفة فيك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، على أن تستكمل طرح باقى الألبوم في وقت لاحق.