شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الموسم الثالث من مسرحية "زقاق المدق" لـ دنيا عبد العزيز.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة دنيا عبد العزيز على خشبة مسرح البالون، اليوم الجمعة لعرض مسرحية "زقاق المدق" في موسمها الثالث، في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد أن عرضتها في موسمها الأول على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والموسم الثانى على مسرح البالون بالعجوزة، والتي حققت خلالها نجاحا جديدا، خاصة أن المسرحية تنتمى لنوعية الأعمال الغنائية الاستعراضية.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبد الرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز التي عرضت في شهر رمضان الماضى، مسلسل "ملف سرى"، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما عُرض للفنانة دنيا عبد العزيز في شهر رمضان مسلسل "المداح 2" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.