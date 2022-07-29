شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهن ميسرة أصيبت بتسمم.. فنانات أعلن فشل عمليات التجميل التى أجروها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه العديد من الفنانات لإجراء عمليات تجميل للظهور بشكل أجمل على الشاشات، ولكن في أوقات كثيرة تأتى هذه العمليات بنتائج عكسية عليهن وتتسبب في أضرار لهم، وهو ما اعترفن بهم بعض الفنانات، وآخرهم ميسرة التي اعترفت بإجراء عملية تجميل فاشلة، حيث كشفت في لقاء تليفويونى لها عن تعرضها للتسمم بسبب عملية تجميل في خدها.

وأوضحت ميسرة أنها خضعت للعملية أولى بعد فقدانها الوزن، حيث رغبت في "نفخ خدودها"، ولكنها تعرضت لخطأ طبي أثناء حقن الدهون، مضيفة أنها خضعت لعملية ثانية وكانت في أنفها أدت إلى تدميرهت على حد تعبيرها، ورفعت دعوى قضائية بسبب ما حدث، وسافرت إلى فرنسا من أجل إجراء جراحة تصلح الضرر الذي أصابها، وتم إجرائها بالفعل على مرحلتين.

وعلى مدار السنوات الماضية اعترفت عدد من الفنانات بندمهن على اجراء عمليات التجميل بسبب النتائج العكسية التي واجهتهن بسبب هذه العمليات، وأبرزهن الفنانة اللبنانية نوال الزغبى التي أكدت نوال الزغبي أنها غير راضية عن عمليات التجميل التي خضعت لها، وان هناك من لعب بعقلها وهي صديقة لها، وعبرت عن ندمها عما قامت به من عمليات تجميل، لأنها لم تكن بحاجة لها، مشيرة الى ان الإنسان إن لم يكن بحاجة لها، فلا يصح أن يفعلها.

أصالة أيضاً اعترفت بندمها على اجرائها عملية تجميل، حيث أجرت عملية حقن بالبوتوكس لوجهها، مبررة بأنها أحست بعد العملية بعدم قدرتها على التعبير بوجهها كما يجب، فيما اعترفت بإجراء أكثر من عملية تجميل أخرى تحت العين وفي الأنف والأسنان واللغد، مؤكدة انها لا تخجل من ذلك، وان هذه العمليات لم تغير من حياتها.

نفس الأمر بالنسبة للفنانة غادة عبد الرازق التي عبرت عن ندمها على حقن وجهها وشفتيها بـ "الفيلر"، ولكنها ترضى على تجميل أنفها، موضحة: "مررت بفترة نقُص فيها وزني كثيراً، وكان كل من يراني يقول إن عظام وجهي أصبحت بارزة، لذا قررت أن أحقنه قليلاً لأخفي الهزال، لكن ملامح وجهي تغيّرت تماماً ولم يعد يبدو جميلاً.

الفنانة اللبنانية كذلك التي أشارت إلى أن أوقات كثيرة تحاول المرأة تصير في أفضل حال، ولكن ما يحدث هو تشويه نفسها، موضحة أن ذلك حدث معها، قائلة:"كنت طول الوقت أفوت وأسوي فيلر، إلى ان تغيرت ملامحي بشكل كبير صرت أشعر أنني شخص آخر فحاولت أن أتوقف واستعيد ملامحي قليلاً".