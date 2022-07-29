شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفله الأخير بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي مؤخراً وسط حضور جماهيري كبير من جانب محبيه، وظهر الهضبة باطلالة بيضاء وغني باقة من أشهر أغنياته مثل "يا أنا يا لأ " التي اعتاد بدء حفلاته بها ، و"انت الحظ" و"لو اتساب" و "ب وح وب وك" و "هتدلع" و "اللي يمشي يمشي" وباقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.



عمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أمس أحدث أغنياته "باريس" مؤخراً وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

كما طرح عمرو دياب منتصف الشهر الجاري اغنية "زمن المجاملة"، وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.



عمرو دياب

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا ويضم يضم اغاني "ناس حلوة" ، "ب وح وب وك"، و "وزير السعادة" قد تصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.



عمرو دياب