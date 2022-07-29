شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية وورشة في اليوم السادس من فعاليات المهرجان القومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم السادس من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، في دروته الخامسة عشرة، انطلاق ورشة التمثيل الذى يقدمها الفنان والمخرج محمد عبد الهادي، فضلا عن 6 عروض مسرحية ضمن مسابقة العروض بالمهرجان.

وتنطلق اليوم ثاني ورش المهرجان، بانطلاق ورشة التمثيل الذى يقدمها الفنان محمد عبد الهادى، على مدار يومين من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويقام خلال اليوم السادس من المهرجان 6 عروض مسرحية، تبدأ أولى تلك العروض بعرض "بنت القمر" للمخرج محمد السوري في تمام الساعة السادسة مساء على مسرح مركز الهناجر للفنون، وفى نفس التوقيت يعرض "دوار البحر" للمخرج محمد على إبراهيم على مسرح السلام، و"البير" للمخرج أحمد سمير متولي بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وفى تمام الثامنة مساء يعرض "المرقمون" للمخرج يوسف نبيل على مسرح متروبول، وفى تمام التاسعة مساء يعرض "خلى بالك" للمخرج محمود عبد الرازق على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، وفى تمام العاشرة مساء يعرض "الباب المغلق" للمخرج محمود الدياسطي على مسرح العرائس.