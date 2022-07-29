شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يمازح الجمهور بـ"فورمه الساحل" فى صورة فوتوشوب من طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الكوميدي أشرف عبد الباقي، صورة من طفولته عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، ممازحًا الجمهور بعد إجراء تعديلات على الصورة ببرنامج "فوتوشوب"، تظهر جسده الذى يتمتع بلياقة بدنية عالية وتقسيم واضح لعضلات البطن بشكل لا يتماشى مع الواقع وطبيعة الجسم فى مثل هذا السن المبكر من الطفولة.

وعلق أشرف عبد الباقي، على الصورة، "فورمة الساحل في كامب شيزار، محدش يتريق علي النضارة اللي بتدخل مية، ولا المايوه العجيب، ولا الفوتوشوب"، فيما حازت الصورة على إعجاب متابعيه الذين تفاعلوا معه من خلال التعليقات.



فورمة اشرف عبد الباقي في طفولته

وفى وقت سابق من هذا الشهر، يشار إلى أن الفنان الكوميدي أشرف عبد الباقي، احتفل بعيد الأضحى المبارك وذبح أضحية العيد بطريقة طريفة، حيث ظهر وهو يطهى الكبدة على طريقته الخاصة بعد الانتهاء من عملية النحر، مهنئا جمهوره ومتابعيه بحلول العيد المبارك، ونشر عبد الباقي، فيديو أثناء تقطيع اللحمة وطهي الكبدة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنتم طيبين.. الطريقة الغلط لعمل الكبدة".

من ناحية أخرى، يجسد النجم أشرف عبد الباقى في مسلسل "الشادر" دور تاجر سمك، وهو تاجر شرير يحاول أن يسيطر هو وأبناؤه على السوق ما يجعله يدخل في أزمات كبيرة مع باقى تجار السوق.

مسلسل الشادر تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى، حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.