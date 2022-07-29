شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد وبوركينى وأزمة صحية.. حكاية تصدر هبة مجدي التريند 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة هبة مجدي، تريند محرك البحث جوجل خلال الـ 15 يوم الماضية، بعد أن تصدرت المشهد بأربع أسباب بدءاً من تعرض هبة مجدي لأزمة صحية مروراً بارتداء البوركينى وحتى الاحتفال بعيد ميلادها وزواجها.



الفنانة هبة مجدي

هبة مجدي تتعرض لأزمة صحية

حرصت الفنانة هبة مجدي على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام ولكن في وقت متأخر حيث كتبت هبة مجدي: "عيد سعيد عليكم جميعاً.. آسفة إنى بعيِّد عليكم متأخر بس تعبت شوية والحمد لله بقيت أحسن.. ربنا يشفى كل مريض ويبعد عنا المرض يا رب".



هبة مجدي ومحمد محسن

هبة مجدي ترتدى البوركينى

نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة صور لها هى وزوجها المغنى محمد محسن على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، وهما على أحد الشواطئ أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية وأحد هذه الصور كانت بمايوه البوركينى، وذلك لتطمئن جمهورها عليها بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرًا.



هبة مجدي ومحمد محسن

هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها

احتفلت الفنانة هبة مجدى بعيد زواجها، حيث نشرت صورة برفقة زوجها الفنان محمد محسن، وعلقت عليها عبر حسابها على إنستجرام "عيد الزواج السادس يارب بارك فى السنوات القادمة واحفظ دهب وموسى".



هبة مجدي

محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي

احتفل المطرب محمد محسن بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدى، وأيضا عيد زواجهما السادس، داعيا الله ان يبارك لهما فى سنواتهما المقبلة مع أولادهما دهب وموسى.

ونشر محسن صورة جمعته بهبة وابنتهما، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "عيد جوازنا السادس، وعيد ميلاد حبيبة الروح هبة، يا رب بارك فى السنين الجاية واحفظ دهب وموسى".