شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تحيى حفلها الغنائى بالعلمين الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة آمال ماهر، أولى حفلاتها الغنائية بعد فترة توقف، مساء اليوم الجمعة بمدينة العلمين الجديدة، وتغنى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى الطويل بالإضافة العديد من المفاجآت التي تحضرها لجمهورها خلال الحفل.

وعرض الإعلامي رضوان خلال برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، جانبا من البروفات الأخيرة والاستعدادات النهائية لآمال ماهر قبل انطلاق الحفل الجمعة المقبل.

وخلال مداخلة لها أمس بالبرنامج، قالت الفنانة آمال ماهر، إن تؤهل نفسها وتستعد نفسيا ومعنويا من أجل حفلتها القادمة، موضحة أنها تشعر وكأنها أول حفلة تقيمها في حياتها، وأنها تشعر بتوتر كبير.

وأضافت: "ي أي حفل قمت به من قبل كنت أشعر بالخوف، ولحظة لقائي بالجمهور لحظة مخيفة، لأنك تحمل مسئولية ثقتهم وحبهم وأمور كثيرة في الحسبان، وترغب في أن تكون على الوجه الأكمل لأن شغف الجمهور له ثمن".

وقالت: "هناك توتر غريب، ومن أول لحظة أرى حب الناس أهدأ لانني أشعر أنهم يحتضنوني، وسيكون هناك حاجات من الألبوم الجديد وسيكون مفاجأة، وهما أغنيتين، مع الأغاني التي يعلمها الناس، وأمور من تراثنا القديم سأغنيها وأتمنى أن يكون حفل يليق بحب الناس واحترامهم".

وتابعت: "متشوقة ومنتظرة لقاء الجمهور أكثر من انتظارهم للقائي".