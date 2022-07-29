شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد معجبى جوني ديب يحاصرونه أثناء تواجده فى أحد المطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض جوني ديب لحملة كبيرة من قبل المعجبين اثناء تواجده في باريس مؤخراً، إذ حرص الكثيرين على التهافت عليه من اجل التقاط الصور التذكارية بصحبته، مما أوقفه لفترة طويلة وفقاً لموقع الديلي ميل الذى أكد أن جوني ديب منذ انتصاره على امبر هيرد في قضيتهما الأخيرة، وعادت الروح إليه من جديد، وبات يقابل بحفاوة كبيرة من قبل الجميع، وذلك بعدما تم رد اعتباره بحكم المحكمة الأخير لصالحه.



جونى ديب

وكان آخر دور للممثل في فيلم Minamata، الذي تمت إعادة عرضه في فبراير 2020، ومن المؤكد أن جوني لديه الكثير ليبتسم تجاهه في هذه الأيام، بعد أن رفض القاضي طلب زوجته السابقة أمبر بإلغاء الحكم في محاكمة تشهيرها الضخمة ضده وإعادة المحاكمة.



جونى ديب

قدم محامون يمثلون أمبر - التي تزوجها جوني من 2015 حتى 2017 - طلبًا في وقت سابق من هذا الشهر على أساس أن الحكم لم يكن مدعومًا بأدلة، كما قدموا ادعاءً مفاجئًا بأن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح وتساءلوا عما إذا كان من المفترض حتى السماح لهذا المحلف بالعضوية في هيئة المحلفين.

تظهر وثائق المحكمة التى حصلت عليها صحيفة "ديلى ميل" أن القاضى بينى أزكاريت رفض جميع طلبات Amber لما بعد المحاكمة.

حصل جونى على 10.35 مليون دولار كتعويض من آمبر، بينما حصلت الأخرى على 2 مليون دولار فقط كتعويض من جوني. أخيرًا، تم ترك Amber مديناً لجوني بمبلغ ضخم قدره 8.35 مليون دولار.