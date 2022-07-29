شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وداود وحسن الرداد بيعملوا "فورمة الساحل" فى جيم على البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد على نشر صور له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكانت الصور المنشورة برفقه زملائه من الوسط الفني وهم النجم أحمد عز، والفنان أحمد داود، والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

وظهر الرداد وعز وداود وإبراهيم فايق برفقة أصدقائهم من خارج الوسط الفني في إحدى صالات الجيم على شاطئ أحد المدن الساحلية، للقيام بالتمرينات الرياضية الشاقة من أجل الحفاظ على لياقتهم.



حسن االرداد و رفاقة من الوسط الفني

ومن ناحيه أخرى، هنأ الفنان حسن الرداد - فى وقت سابق - الفنانة دنيا سمير غانم، على فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 3 أغسطس المقبل، وكتب الرداد، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:"إخواتى حبايبى ألف مبروك، وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا" ثم ردت دنيا على تهنئته قائلة:"الله يبارك فيك يا سنسنتى حبيبى".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى