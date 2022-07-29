“بلحظة”.. نجوى كرم تكتسح الترند بـ”ساعة بيضا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة سارة لمحبّيها، أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان “ساعة بيضا”، إذ نشرت صورة بوستر الأغنية عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بـ”إيموجي” الساعة مرفقًا بهاشتاغ “#نجوى_كرم_ساعة_بيضا”.

وعادت نجوى بعدها ورفعت حماس المتابعين بتيزر لأغنية “ساعة بيضا” فتمهيداً لطرحها بعد يومين حصرياً عبر قناة روتانا على اليوتيوب ومنصتي انغامي وديزر.

وجاء التيزر عبارة عن مقطع من الأغنية تقول فيه كلمة واحدة وهي “بلحظة”، فتصدّرت مباشرةً محركات البحث، محققةً أعلى تداول لعبارة على السوشيل ميديا بهاشتاغ “#نجوى_كرم_ساعة_بيضا”.

وأغنية نجوى كرم الجديدة “ساعة بيضا” في من كلمات اميل فهد وألحان جورج مارديروسيان.

يذكر ان نجوى كرم طرحت مؤخرًا أغنية “الدّنيي حلوة”، وهي من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي.

واللافت أن فيديو الأغنية تم تصويره بكاميرا هاتف محمول، كما أعادت من خلاله نجوى كرم ارتداء ثلاثة فساتين كانت قد ظهرت بها في مناسبات مختلفة في فترة التسعينيات، أحدها من تصميم إيلي صعب، وفستان آخر أطلت به في فعاليات مهرجان قرطاج سنة 1992.