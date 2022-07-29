“ست الكل” تحاصر وائل كفوري بالملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم اللبناني وائل كفوري الجديدة “ست الكل” أكثر من 3.5 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “ست الكل” هي من كلمات وألحان الفنان اللبناني سليم عساف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وجاء فيديو الأغنية بصورة عفوية وتلقائية تشبه شخصية وائل كفوري، حيث حقق هذا النمط من الأعمال المصوّرة نجاحًا كبيرًا مع “البنت القوية” التي أطلقها وائل العام الماضى.

وتحظى أغنية “ست الكل” بإعجاب واسع من الجمهور عبر المواقع الموسيقية الكبرى، كما يحافظ كليب الأغنية منذ صدوره على المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية.