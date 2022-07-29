بعد معاناة مع الإجهاض.. مراد يلدريم وإيمان الباني ينتظران طفلهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان التركي مراد يلدريم، وزوجته المغربية إيمان الباني، يستعدان ليصبحا أباً وأماً، للمرة الأولى، منذ زواجهما عام 2016، وبعد سلسلة من تعرض إيمان للإجهاض.

وبهذا الخصوص، ذكرت الصحافية التركية الشهيرة، بيرسين، عبر حسابها على “إنستغرام”، أن الزوجين الشهيرين يُخفيان الأمر حالياً عن الجمهور، وأبقياه الحمل سراً إلى حين التأكد من سلامة الجنين، والتأكد من عدم تكرار ما حدث معهما في المرات السابقة.

وأوضحت الصحافية التركية أن نجم مسلسل “رامو” متحمس الآن ليكون أبًا لأول مرة، وأن الزوجين اللذين فقدا طفلهما لأكثر من مرة يشعران حاليًا بالإثارة، لكونهما أبوين.

وإذا صحت الأنباء، فإن هذا الحمل سيكون السادس، والذي يأتي بعد معاناة طويلة مع الإجهاض، إذ سبق لها أن أجهضت خمس مرات، بحسب ما أعلن ذلك زوجها يلدريم، الذي اضطر ذات مرةً للدفاع عنها بسبب الانتقادات التي توجهت لها بأنّها هي من رشحت إسراء بيلجيتش لبطولة مسلسل “رامو” أمام زوجها.

وحينها خرج مراد للدفاع عنها أمام سيل الانتقادات الساخرة تلك، قائلاً: “تلك المرأة التي تفعلون ذلك معها، أجهضت خمس مرات”.

يذكر أن علاقة حب جمعت بين مراد وإيمان، قبل أن تتكلل بالزواج عام 2016، حيث احتفلا بزواجهما في المغرب، ثم أقاما حفلاً آخر في إسطنبول.

وتتميز علاقة الثنائي بالرومانسية الجميلة، ويظهر ذلك من خلال الصور والمفاجآت التي يقدمانها لبعضهما في المناسبات الخاصة، وكان آخرها عندما قامت إيمان بالاحتفال بعيد ميلاد مراد في أبريل الماضي بخصوصيةٍ وبعيداً عن الأنظار، حيث نشرت صورة من الحفل عبر “إنستغرام”.

وظهرت الباني وهي تقبل مراد يلدريم على خده، بينما أحاطها بذراعه في صورة رومانسية حازت إعجاب الكثيرين، وأرفقتها برسالة مطولة بثلاث لغات، ومما جاء فيها: “زوجي الحبيب كل عام وأنت نصف روحي، ونبض لقلبي.. كل عام وأنت سبب سعادتي، وضحكة شفاهي.. كل عام وأنت أجمل أعيادي”.

أما مراد، فكان قد احتفل بعيد ميلاد سابق لإيمان، وتحديداً عام 2018، بطريقة رائعة لا تنسى، إذ اختار الاحتفال به في جزيرة موريشيوس الرومانسية، بقلب المحيط الهندي.