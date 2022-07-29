لقطات مثيرة للجدل لزيلينسكي وزوجته.. وهكذا علقت زاخاروفا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط القتال المستعر، أجرى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وزوجته، أولينا زيلينسكا، جلسة تصوير لصالح مجلة فوغ “Vogue” الأمريكية للأزياء.

كما أجرى زيلينسكي وزوجته، مقابلة تلفزيونية تحدثا خلالها عن حياتهما وعلاقتهما وأطفالهما.

وظهر زيلينسكي في مكتبه معها متمسكا بها وعيونهما تحدق في بؤرة الكاميرا، فيما ظهرت زوجته في لقطات محاطة بجنود.

ونشرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية مقتطفات من المقابلة مع الصحافي البريطاني بيرس مورغان، والتي سيتم بثها عبر التليفزيون.

وخلال اللقاء، قال الزوجان إنه بعد اندلاع العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا فى 24 فبراير، أصبحوا أكثر اهتماما ببعضهم البعض.

وقال زيلينسكي: “أود أن أقول إنه ليس لدي حياة أخرى. لدي زوجة واحدة وحب واحد وعائلة واحدة. لم يكن لدي شعور بأن شيئًا ما كان خطأ سواء معنا أو في علاقتنا.. لقد عززت الحرب فقط. علاقتنا “.

وقالت أولينا إنها تتفق مع زوجها، وأن الصعوبات تجعل الزواج أقوى.

وأضافت: “علاقتنا متوقفة كما هو الحال مع جميع الأوكرانيين. أود أن أقول إن نصف سكاننا منفصلين، ليسوا معًا، ونحن، مثل كل عائلة، ننتظر أن يعاد لم شملنا”.

وفيما رحب الكثيرون بالصور واعتبروها جزءا من الحرب النفسية الأوكرانية لزيلنسكي ضد الروس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “هل لاحظتم كيف تروج وسائل الإعلام الغربية لزوجة زيلينسكي؟ زيارة للولايات المتحدة، أغلفة المجلات، جلسة تصوير في القبو. حتى رئيس أوكرانيا يجري الآن مقابلات على خلفية زوجته”.

ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن السبب في ذلك “تافه، فزيلينسكي في ملل، والجمهور العالمي لم يعد ينظر إليه بعد الآن، لقد أطعموا بما فيه الكفاية”.

ومضت في هذا السياق تقول: “لا يمكن تغيير الصورة: لا يمكن تغيير صورة القوات شبه العسكرية إلى أي صورة أخرى دون انتصار مستحيل. لقد فشلوا أيضا في ابتكار شكل جديد للتواصل”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن “موارد زيلينسكي مستنفدة تماما، والصورة فاسدة بشكل ميؤوس منه، لذا لم تعد تقدم من دون توابل. الآن في القائمة السياسية للأطعمة يسمى الطبق (زيلينسكي تحت إيلينا)”.