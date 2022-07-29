كريس روك يتحدث عن واقعة صفعة ويل سميث: “لست ضحية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حوالي 4 أشهر على واقعة تعرض الممثل الكوميدي كريس روك للصفع على يد ويل سميث في حفل جوائز الأوسكار، قرر أخيراً أن يكسر صمته ويتحدث للمرة الأولى عن الحادث بشكل واضح ومباشر.

وفي التفاصيل، تطرق روك في عرضه الكوميدي الأخير في مركز الفنون بنيو جيرسي إلى الحادثة الصادمة والشهيرة، وسخر منها قائلاً إنها بالفعل مؤلمة، ولكنه ليس ضحية.

وأكد أنه تجاوز الأمر سريعاً في اليوم التالي، بخاصة مع جدول عروضه الكوميدية المزدحم.

وشرح كريس: “أي شخص يقول كلمات جارحة لم يتعرض للكمات على وجهه. أنا لست ضحية. نعم، هذا يؤلم، لكنني تخلصت منه وذهبت إلى العمل في اليوم التالي”. وأضاف: “لم أذهب إلى المستشفى من أجل أمر سخيف”.

وتفاعل جمهور مركز الفنون بشكل كبير مع كلام روك بعدما تحاشى التعليق على الصفعة واستبعد ذكرها لأشهر.

ويشار إلى إن كريس كان قد لمّح في شهر نيسان (أبريل) أنه سيتطرق للموضوع في أحد عروضه قائلاً: “ليس لدي الكثير لأقوله حول ما حدث وإن كان هذا ما جئتم لسماعه، فلدي عرض كامل كتبته قبل نهاية هذا الأسبوع. سأتحدث عن الأمر في مرحلة ما، وسيكون عرضاً خطيراً ومضحكاً”.