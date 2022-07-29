بعد يوم واحد من إعلان موته الخاطئ.. وفاة توني دوو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت وسائل الإعلام الأجنبية في الساعات الأخيرة خبر وفاة الممثل العالمي توني دوو عن عمر 77 عاماً، بعد يوم واحد من تضارب التقارير بين عائلته ووكيل أعماله.

وفي التفاصيل، أفاد منشور على صفحة توني دوو على فايسبوك بوفاته أمس الأربعاء لكن عائلته حذفته في وقت لاحق، ما أثار الجدل والريبة بين جمهور الممثل ووسائل الإعلام التي تناقلت الخبر.

وقال كريستوفر دوو، نجل الممثل، في رسالة نصية لوسائل الإعلام إن والده لا يزال تحت الرعاية الطبية ويبدو أنه “في ساعاته الأخيرة”.

واليوم، أكد فريق أعمال الممثل إلى “وكالة أسوشييتد برس” الأميركية خبر الوفاة. وأفادت التقارير بأنه كان يخضع للرعاية الطبية، بعدما تم الإعلان عن إصابته بسرطان البروستات والمرارة.

كذلك، أكدت عائلة توني دوو خبر وفاته هذه المرة، وكتب نجله في منشور على صفحة والده الرسمية على فايسبوك: “على الرغم من أن هذا يوم حزين للغاية، إلا أنني أشعر بالراحة والسلام لأنه في مكان أفضل، لقد كان أفضل أب يمكن أن يتمناه أي شخص”.

وأضاف: “كان مدربي، ومرشدي، وصوتي العقلاني، وأفضل أصدقائي، وأفضل رجل لي في حفل زفافي، وبطلي”.

ويشار إلى أن توني دوو، شارك في بداية حياته المهنية في بعض الأدوار المسرحية الصغيرة، وبعد فترة من الاختبارات تمكن من الحصول على دور والي كليفر في مسلسل “Leave It to Beaver”.

وظهر بعد ذلك كنجم في مسلسلات تلفزيونية أخرى خلال الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، منها “Emergency”، و”My Three Sons”، و”Dr. Kildare”، وغيرها.