شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تلتقى بجمهور الإسكندرية اليوم بمسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى المطربة حنان ماضى بجمهورها خلال حفلها المقام فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حيث تقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق شهرة واسعة منها شباك قديم، شدى الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش فى الأغانى، عصفور، غناك يا بحر الى جانب عدد من اعمالها الحديثة منها البنت اللى سهرانة.

جدير بالذكر أن حنان ماضى تخرجت فى المعهد العالى للكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى من خلال تتر مسلسل اللقاء الثاني للموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان علي الحجار، أصدرت أول ألبوم لها عصفور المطر وحقق شهرة كبيرة، كما أطلت علي جمهورها من خلال برنامج اضواء المدينة الذي كان ينتظرة عشاق الطرب وانتبه اليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذي وضع ألحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم ، ليلة عشق وإحساس.