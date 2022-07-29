شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل أبطال مسلسل "دوبامين" على انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز من تصوير 80% من أحداث مسلسله الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، ويستعد لتصوير المشاهد الأخيرة المتبقية فى العمل والتى تستغرق أسبوعاً، وبعدها يعمل على عمليات المونتاج وتجهيز حلقات العمل قبل تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "دوبامين" من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، بسنت السبقى، أحمد عبد المجيد وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور احداث العمل في اطار اجتماعي بمناقشة عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس.

يذكر أن المخرج رؤوف عبد العزيز قدم فى رمضان الماضى، مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب.

أما بطلة العمل ريم مصطفى فشاركت في دراما رمضان الماضى بمسلسل "suits بالعربى" إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.