شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يصور مشاهد فيلمه "مستر إكس" فى قبرص 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد السبكى، لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يصور المشاهد الخارجية لفيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى يوم 25 أغسطس المقبل، حيث يستغرق التصوير هناك ما يقرب من أسبوع على أقصى تقدير، مشيراً إلى أنه عاد من قبرص مع فريق الإخراج وتمت معاينة أماكن التصوير هناك.

وأضاف السبكى أن الفيلم تم تصوير جزء كبير منه فى عدة مناطق فى القاهرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التصوير داخل أحد الأستديوهات، ومتبقى عدد من المشاهد في قبرص والقاهرة، لافتاً إلى أنه لم يحدد موعد طرح الفيلم حتى الآن.

"مستر إكس" يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمى كل من هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.