الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى القاهرة والإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالعام الهجرى الجديد فى القاهرة والإسكندرية، حيث تقدم فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلين يقاما فى الثامنة مساء غد السبت على مسرح الجمهورية ومساء الاثنين الأول من أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج على مسرح الجمهورية باقة مختارة من الأعمال الغنائية والأناشيد الدينية منها إلى رحاب يثرب - يا محمد - كم ناشد المختار ربه لـ عبدالعظيم محمد ، كن لنا نعم المعين - مولاي لـ بليغ حمدى ، فرح المدينة - لاجل النبي لـ محمد الكحلاوى ، فى حب الله - الشمعتين لـ عبد العظيم عبد الحق ، طلع البدر علينا من التراث الصوفى ، حبيب قلبي محمد لـ أحمد عبدالله ، محمدا يا رسول الله - أم النبي لـ جمال سلامة وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. أداء سماح عباس ، أميرة أحمد ، أشرف زيدان ، تامر نجاح ، أحمد حسن ، أحمد العمرى.

ويشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" باقة من المؤلفات الروحانية منها فازوا بنيل الأمانى للشيخ سيد موسى ، مدد يا نبي لـ محمد الكحلاوى ، سلام على النبي لـ عبد المنعم الحريري ، انا بمدح النبي لـ إيهاب توفيق ، يا عاشق لـ سامى الحفناوي ، قد تمم الله مقاصدنا - أنشودة طلع البدر علينا من الثراث ، إلى رحاب يثرب - كم ناشد المختار ربه لـ عبدالعظيم محمد ، سبحانك اللهم لـ مرسي الحريري ، كن مع الله لـ رشيد غلام ، صلوات الله على الهادى - إشهدوا لـ حسام صقر ، محمد يا رسول الله لـ جمال سلامة ، اسماء الله الحسنى لسيد مكاوى .. أداء ولاء رميح، حسام صقر ، محمد عبد الحميد، إيهاب ندا ، محمد الجزار ، طه حسين.