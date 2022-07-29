شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا بيل وزوجها جاستن تيمبرليك فى نزهة بـ إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع ديلى ميل الثنائى جيسيكا بيل وزوجها جاستن تيمبرليك أثناء استمتاعهما بمعالم إيطاليا، حيث كان الثنائى على متن يخت أنيق أمام ساحل سردينيا يوم الثلاثاء الماضى، وظهرت جيسيكا البالغة من العمر 40 عامًا، مرتدية بنطلون جينز بينما قام زوجها ، 41 عامًا ، ببعض تمارين الإطالة خلال فترة استراحة من العمل.



جاستين وجيسيكا

وكانت النجمة العالمية جيسيكا بيل وزوجها النجم الشهير جاستين تيمبرليك استقبلا طفلهما الثاني فى وقت سابق وذلك بعد إخفاء الحمل، و هو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلي ميل" و"جاست جيرد"، ولم يكشف حتى الآن عن اسم المولود أو جنسه، حيث أشارت التقارير إلى أن النجمين سيكشفان عن كل التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.



جيسيكا بيل مع زوجها

يذكر أن جاستين تيمبرليك تزوج جيسيكا بيل عام 2012 بعد قصة حب قوية بدأت عام 2007، حيث قرر الثنائي الحفاظ على استقرار هذه القصة أن يتزوجا، وقد استقبل الزوجان مولودهما الأول "سيلاس تيمبرليك" في 11 أبريل 2015.