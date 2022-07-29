شكرا لقرائتكم خبر عن The Lost City لـ تشانينج تاتوم وساندرا بولوك يحقق 190 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Lost City إيرادات وصلت إلى 190 مليونا و844 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 25 مارس الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 105 ملايين و344 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و85 مليونا و500 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يقوم ببطوله الفيلم الجديد The Lost City كل من النجمة العالمية ساندرا بولوك، والنجم العالمي تشانينج تاتوم، والنجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد، ومع ذلك وافقت على الذهاب في جولة مع آلان.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع hollywoodreporter، الفيلم الذى سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.