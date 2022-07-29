شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب محاماة محور أحداث مسلسل "مهب الريح" المأخوذ من The Good Wife والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة، والمأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wifeتصوير مشاهد العمل فى مدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك بعدما استأنف المخرج أحمد خالد موسى التصوير مطلع هذا الأسبوع فى القاهرة عقب إجازة عيد الأضحى التى حصل عليها الأبطال.

وتدور أحداث المسلسل فى عالم المحاماة، حيث تعتمد القصة على وجود مكتب محاماة يمتلكه إياد نصار ويعمل فيه معظم أبطال العمل، وهم هند صبرى، جومانا مراد، هدى المفتى، على الطيب، ويشهد المكتب العديد من القصص بين الأبطال بجانب القضايا المختلفة التي يتولوها وذلك فى اطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

مسلسل "مهب الريح" تم تصوير عدد من مشاهده قبل إجازة عيد الأضحى، ومقرر عرضه في شهر سبتمبر المقبل، وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.