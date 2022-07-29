طليقة فائق حسن تثير ضجة باتهامها اصالة بالاعتداء على منزلها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 29 يوليو 2022 02:43 صباحاً - أثارت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، ضجة بعد اطلاقها اتهامات لهما بالاعتداء على منزلها

وظهرت طليقة فائق حسن في لقاء مع الإعلامي إيلي باسيل، توثق جولة في منزلها تستعرض فيها فقدان الكثير من الأثاث، لتعلن أن الفنانة السورية وزوجها فائق حسن تعدوا على منزلها، بحسب ما جاء في حوارها. وأن الجيران شاهدين على ما تعرض له منزلها، وشاهدوا أصالة وهي تقف في شرفة غرفتها.

وظهرت طليقة فائق حسن وهي تستعرض لإيلي بوسيل مقتنيات منزلها، قائلة إن هناك تعد حدث من طليقها فائق حسن وزوجته الفنانة السورية أصالة، وأنهما قاما بسرقة محتويات المنزل كافة خلال عدم تواجدهما به.

وأوضحت طليقة الشاعر الشهير أن فائق حسن وزوجته أصالة قاما بأخذ أغراضها و الأشياء الشخصية من المنزل، بشهود الجيران والعاملة وذلك بمجرد وصولها من امريكا، وأنها ستستدعي الشرطة لإثبات الواقعة.

وقالت طليقة فائق حسن في مقطع الفيديو: “الشرطة برة جاية، عندي المسجات اللي بعتوهالي أصالوة وفايق، بدي العالم كله يعرف حقيقتهم، أصالة وفايق شالو أغراضي من البيت أولادي مستافرين على كامب صيفي ولما رجعت لقيت الجيران شاهدين، شافوا أصالة على بلكونة أوضتي، وين أغراضي، مين اللي دخل على خصوصيتي! عيب عليكم، أخذت كل شيء حتى ملابسي الداخلية أخذتها أصالة! مش عيب!”.

وأكدت طليقة فائق حسن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفنانة السورية وزوجها، واستعرضت غرف منزلها فارغة، قائلة إن أصالة وفائق حسن قاما بأخذ أغراضها كافة، لتوجه لهما رسالة حادة.

من هي مارتا حامد؟

بحسب المعلومات المتداولة، فإن مارتا حامد، وهي عراقية الأصل، من مواليد الكويت، إلا أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وفق ما أكدته خلال لقائها الإعلامي مع إيلي باسيل.

وتعمل ”مارتا“ في مجال عالم الأزياء، وسبق أن أكدت أن هذا هو عملها الأساس، لكنها انشغلت لفترة من الزمن بأمور أخرى، قبل أن تعود لنشاطها في الأزياء.

ويبدو أن طليقة الشاعر العراقي، تملك عملًا في نيويورك إلى جانب إمارة دبي التي تقيم فيها، إذ إنه غالبًا ما تتنقل بين دبي والولاية الأمريكية.

وسبق أن كشفت مارتا حامد في تصريحات صحفية أنها تلقت عروضًا في مجال التمثيل، وأنها تدرس عدة عروض عرضت عليها، حيث تمنت أن تجسد شخصية تشبهها، وتنجح في إيصال رسالة إيجابية للجمهور.