شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تعلن طلاقها رسميًا من محمود المهدى للمرة الثالثة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الممثلة الشابة منة عرفة، الجمعة، طلاقها من زوجها محمود المهدى، رسميًا، وذلك فى ثالث إعلان لهما حول انفصالهما خلال عام واحد من زواجهما.

وكانت المرة الأولى للانفصال فى نوفمبر الماضى بعدما نشرت منة عرفة عبر "إنستجرام" وكتبت: "كل شىء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع" ليرد عليها وقتها المهدى:"الناس اللى بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كرجل شرقى صعيدى فى حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها". كل ذلك جاء رغم تجهيزاتهما لبيت الزوجية.

وفى مارس الماضى، أعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية، من خلال استورى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وكتب المهدى: "تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، ثم نشر بعدها استورى أخرى قال فيها: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".