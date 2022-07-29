شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى: من تواضع لله رفعه.. وأنا رقم واحد بتاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو مصطفى فى مقابلته مع الإعلامية جيهان عبد الله ببرنامج "أجمد 7" عبر محطة نجوم إف إم، إنه من بدأ قصة تريند الأغانى التى يتحدى فيها المطرب الأخرين مثل أغنية "الكبير كبير" ومؤخرا "إلا أنا" التى سافرت بها إلى أوروبا ووجدت فى 10 دقائق الأغنية تم توزيعها بعد الكثير من المحاولات هنا فى مصر.

وأضاف عمرو مصطفى: "إلا أنا" عملت 100 ألف مشاهدة على اليوتيوب ثم حذفتها ونزلتها من جديد وعملت 61 ألف مشاهدة حتى الآن لأنى بحب المشاهدات الأورجانيك وأنا أخذ فلوس ولا أدفع ونجاحى هو نجاح الشارع.. ليه أدفع فلوس فى مشاهدات؟ عشان الناس تقول لى أنت ناجح؟ بالتأكيد لا، أنا لو جبت 5 مشاهدات أفرح جدا، ولو جبت 61 ألف مشاهدة بالتأكيد أكون سعيد، فيه ناس عندها 10 ملايين على يوتيوب ولا أحد يسمعهم من غير ما يدفعوا، وسأطرح أغنية قريبا ستكون أغنية الأفراح الأولى لمدة 20 سنة".

وتابع عمرو مصطفى: "من تواضع لله رفعه، ودافعت عن نفسى أمام الناس اللى كانت تكتب لى على السوشيال ميديا تدمر معنوياتي، وتاريخى يقول إنى رقم واحد مش أنا اللى بقول، لو أخذت بوستر أغنية "إلا أنا" وكتبت أسماء أغانى عليها ستجدون تاريخى، لكنهم استفزونى كثيرا وحاربونى كثيرا من وأنا صغير ومش عارف ليه.

واستكمل: "هعمل حاجة جديدة في الموسيقى اسمها (message song)، عبارة عن أغنية قصيرة فيها رسالة.. هذا التصريح أقوله للتاريخ، الأغنية ستكون دقيقة فقط بتقول رسالة، وفيه من ضمن الـ55 أغنية اللي سأقدمهم 10 أغان بهذه الطريقة".

وأكد عمرو مصطفى: "أقول لجمهورى، زمن الخناقات والتصريحات بالنسبة لعمرو مصطفى انتهى تماما".