شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينافس فى رمضان 2023 بـ"سوق الكانتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست هانى سرحان عن مسلسله القادم فى رمضان، خلال استضافته بالبرنامج الإذاعى الراديو بيضحك على راديو 90,90 مع الإعلامية فاطمة مصطفى: وقال: "بعمل على مسلسل سوق الكانتو واللى هيتعرض إن شاء الله فى رمضان القادم وتدور أحداثه فى حقبة زمنية قديمة وأنا سعيد أوى بالشغل على العمل ده وإن شاء الله يعجب الجمهور".

وأضاف هانى: "سوق الكانتو هو أول تعاون بينى وبين الفنان أمير كرارة بس إحنا اصحاب بقالنا سنين وكنا عايزين نشتغل مع بعض من فترة ".

وبعد سؤاله عن مخرج يرغب فى التعاون معه كشف عن أول تعاون بينه وبين المخرج تامر محسن وقال: "مع الأستاذ تامر محسن فى مشروع كبير بس هياخد وقت طويل فى التحضير والتنفيذ بس أنا سعيد جدًا بالعمل معه"، وتحدث هانى عن اختفائه عن ساحة الأعمال السينمائية وصرح "كان فى فيلم اسمه اللى ميتسموش كنت شغال عليه وإن شاء الله يتصور السنة الجاية".

وكشف هانى كواليس كتابته جزأي "الاختيار": وقال"أنا شفت الجزء الأول من المسلسل وعجبنى جدًا وكان نفسى أشتغل على عمل زى الاختيار بس مجاش فى دماغى خالص إنى هعمل جزء تانى منه بس بعدها لقيت بيتر ميمى بيكلمنى يقولى يلا نكتب الجزء الثانى، وده كان تحدى مرعب بس أنا بحب التحديات ووافقت على طول".