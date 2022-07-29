شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر محسن يتعاون مع السيناريست هانى سرحان فى مسلسل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المؤلف هاني سرحان عن تحضيره لعمل جديد يجمعه لأول مرة مع المخرج تامر محسن، ولكنه رفض عن الإفصاح بتفاصيل أكثر عن العمل، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في البرنامج الإذاعي الراديو بيضحك على راديو 90,90.

وجاء تصريح هاني عن العمل كالتالي: " في مشروع كبير بيني وبين المخرج تامر محسن هياخد وقت طويل في كتابته وتحضيره وتنفيذه وهو مسلسل درامي وهيتعرض على منصة والتفاصيل شركة الإنتاج هي اللي تعلنها بس أنا مستمتع جدًا بالعمل معاه".

وقد برز اسم هاني سرحان مؤخرًا من خلال أعمال درامية شهيرة مثل ثنائية الأب الروحي الذي خاض من خلاله في عالم المافيا وتجار المخدرات، ومسلسل لمس اكتاف والغوص في عالم المصارعة الرومانية، كما تناول قصص الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وأيضًا مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصدّر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، والاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث.