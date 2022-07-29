شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يقدم الدراما الشعبية الاجتماعية فى مسلسل "حرب الجبالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أحمد رزق الدراما الاجتماعية الشعبية فى مسلسله الجديد "حرب الجبالى"، المكون من 45 حلقة، والمقرر بدء تصويره منتصف أغسطس المقبل، وذلك بعدما اعتمد على دراما الإثارة والتشويق فى مسلسليه الأخيرين "فى يوم وليلة" و"بخط الإيد"، حيث تدور أحداث مسلسله الجديد فى حارة شعبية وتعتمد القصة بشكل كبير على عائلة حرب الجبالى، والصراعات والمشاكل التى تحدث بينهم.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو أليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وكان آخر أعمال أحمد رزق مسلسل "فى يوم وليلة" وشارك فى بطولته داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد عز، محمد مهران، حسنى شتا، محمد جمعة، عابد عنانى، أحمد كرارة، حسام فارس، جميل برسوم، لبنى ونس، مؤمن نور، هبة عبد الغنى وضيفا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

أما فى السينما فكان آخر ظهور لأحمد رزق في فيلم "200 جنيه" الذى عرض العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.