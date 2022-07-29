شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف ومى كساب يرقصان على "عقباوى" مع منى الشاذلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال مسلسل أحلام سعيدة؛ يسرا ومى كساب وشيماء سيف، ضيفات على برنامج "معكم منى الشاذلى" والمذاع عبر فضائية cbc ، الخميس، وحكين كواليس العمل الذى لاقى إعجاب الجمهور فى شهر رمضان الماضى.

وخلال الحلقة أدت كل من شيماء سيف ومى كساب الرقصة الشهيرة على أغنية "عقباوى" الشهيرة، وسط تفاعل الحضور وتحية النجمة يسرا والإعلامية منى الشاذلى,

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.