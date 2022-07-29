شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تقلد يسرا وتغنى "جت الحرارة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال مسلسل أحلام سعيدة؛ يسرا ومى كساب وشيماء سيف، ضيفات على برنامج "معكم منى الشاذلى" والمذاع عبر فضائية cbc ، اليوم الخميس، وحكين كواليس العمل الذى لاقى إعجاب الجمهور فى شهر رمضان الماضى.

وخلال الحلقة قلدت شيماء سيف النجمة يسرا بشكل ساخر خلال أدائها أغنية "جت الحرارة" التى قدمتها مع حسين الإمام وكان من المفترض أن تقدمها فى أحد الأفلام مع محمد منير لكن لم يخرج العمل للنور.

وكشفت شيماء سيف، كواليس مشهد فى مسلسل "أحلام سعيدة" إذ قفزت على السرير الذى كانت تنام عليه غادة عادل ويسرا ومى كساب، وتحطم السرير بهم بسبب قفزتها، مؤكدة أنها أصيبت فى قدمها بعد سقوط السرير، ولكن لم تتمالك نفسها من الضحك؛ لتؤكد يسرا أن الضحك فى هذا المشهد كان طبيعيًا جدًا.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.