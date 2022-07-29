شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام تطرح فى أغسطس أولها "تسليم أهالى" و"تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم السينمائى، خلال الفترة المقبلة، طرح عدد من الأفلام الجديدة لتساعد على انتعاشة السوق السنمائية مرة أخرى بعد موسم عيد الأضحى المنقضى، والأفلام المتوقع طرحها هى

"تسليم أهالى"

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم التى نشرت مؤخرا بوستر الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "فيلم تسليم أهالى 3 أغسطس إن شاء الله فى جميع سينمات مصر والوطن العربى".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سميرغانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

"خطة مازنجر"

فيلم "خطة مازنجر" يطرح بدور العرض في 30 أغسطس المقبل، بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

"روحى لك"

فيلم "روحى لك" متوقع طرحة خلال شهر أغسطس المقبل وإن لم يحدد صناعه موعد طرحه وهو من بطولة إيهاب فهمى، مروة عبد المنعم، شريف باهر، أحمدعبد العزيز، إسلام إسماعيل، وظهورخاص للفنان أحمد سلامة تأليف ناجي عبد الله، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج مازن نيازى، وتدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها فى المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.

"تحت تهديد السلاح"

فيلم "تحت تهديجد السلاح" يطرح بدور العرض يوم 25 أغسطس المقبل يشارك فى بطولته الفنان حسن الرداد، وكل من بيومى فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحى عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.