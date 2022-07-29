فن ومشاهير

أحمد فهمي ترند بإطلالته الصيفية من قبرص

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

بيروت - نادين محمد - شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بأحدث إطلالة له عبر انستقرام، أثناء قضاء عطلته الصيفية في لارنكا في جزيرة قبرص.

وظهر أحمد فهمي بإطلالة رياضية صيفية و بسيطة، مرتديًا شورتًا قصيرًا وفضفاضًا باللون الرمادي الفاتح، ونسق عليه بادي أبيض كت؛ ليستعرض الوشم الموجود على أحد كتفيه.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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