أحمد فهمي ترند بإطلالته الصيفية من قبرص

بيروت - نادين محمد - شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بأحدث إطلالة له عبر انستقرام، أثناء قضاء عطلته الصيفية في لارنكا في جزيرة قبرص.

وظهر أحمد فهمي بإطلالة رياضية صيفية و بسيطة، مرتديًا شورتًا قصيرًا وفضفاضًا باللون الرمادي الفاتح، ونسق عليه بادي أبيض كت؛ ليستعرض الوشم الموجود على أحد كتفيه.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.