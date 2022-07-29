شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا ينعى يوسف السيد بائع الفريسكا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان عصام السقا، الشاب يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية الذى توفى إثر حادث سير لعى طريق العلمين، وشيع جثمانه من مسجد النهضة فى منطقة أبوقير بالإسكندرية.

وكتب عصام السقا على صفحته على "فيس بوك" : فاكرين يوسف أشيك بياع فريسكا فى مصر !

- يوسف كان بيبيع فريسكا فى محطة رشدى فى إسكندرية ، طلع تريند من فترة لأنه كان بيبيع بطريقة فيها ابتكار شوية وكان مهتم بمظهره جدا عشان الناس متحسش إنه بيشحت أو إنه أقل من حد .

- اتهان كتير وناس اتريقت عليه لكنه مفرقش معاه حد لأنه كان شايف هدفه فى الحياة، أكتر حاجة احترمتها فيه إنه كان عايز يعيش بكرامة ويكسب بتعبه وعرق جبينه دون ما يستسلم أو يكره دنيته اللى عايشها أو يحتاج لحد ، وبالطريقة دى كسب احترام كل اللى اتعامل معاه رغم بساطة اللى بيبيعه .

للأسف اتوفى النهاردة فى حادث وساب وراه ولاده ومراته ، كان عايز يوصل لهدفه لكن ربنا كان ليه إراده ومشيئة تانية، مات لكنه ترك لينا ذكرى جميلة وأمل فى إن الحياة محتاجة حد زى يوسف عشان يعرف يعيش الدنيا دى باحترام ويتأقلم معاها من غير ما يديها فرصة تكسره ، مات لكن ذكراه مماتتش.. ربنا يرحمك ويصبر ولادك ويعوضهم غيابك.

كان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عاما والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.

يوسف كان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال، وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى إحدى شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.