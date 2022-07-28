شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن أحلام سعيدة: كنت تعبانة من النكد وعايزة أعمل حاجة كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال مسلسل أحلام سعيدة؛ يسرا ومي كساب وشيماء سيف، ضيفات على برنامج "معكم منى الشاذلى" والمذاع عبر فضائية cbc ، اليوم الخميس، وحكين كواليس العمل الذى لاقى إعجاب الجمهور فى شهر رمضان الماضى.

وقالت يسرا خلال اللقاء إنه قبل مسلسل أحلام سعيدة عاش العالم أياما صعبة بسبب كورونا، قلت لجمال العدل: أنا تعبانة من النكد، عايزة أعمل حاجة كوميدى.

من جانبها كشفت مى كساب أنها وافقت على المشاركة فى المسلسل رغم عدم الانتهاء من كتابته، قائلة: كلمنى الأستاذ عمرو عرفة، وقال لى: مش شايف حد غيرك فى الدور ده، وافقت على طول ، وكنت وقتها متعاقدة على عمل آخر اعتذرت عنه لحبى فى الدور.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.