شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: تعرفت على شيماء سيف فى مكة خلال أدائنا العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال مسلسل أحلام سعيدة؛ يسرا ومي كساب وشيماء سيف، ضيفات على برنامج "معكم منى الشاذلى" والمذاع عبر فضائية cbc ، اليوم الخميس، وحكين كواليس العمل الذى لاقى إعجاب الجمهور فى شهر رمضان الماضى.

وقالت يسرا خلال اللقاء: قابلت شيماء سيف فى مكان رائع فى مكة خلال أدائنا للعمرة وقلتلها إن شاء الله نلتقى، وبعد شهرين بدأنا بالمسلسل وبعد الانتهاء منه طلعنا عمرة"، لتعلق شيماء سيف بأن ما يجمعهما علاقة روحانية.

من جانبها قالت شيماء سيف إن النجومية لا تأتى من فراغ لذلك يسرا فنانة ناجحة عشان من جواها "أبيض".



أبطال أحلام سعيدة



أبطال أحلام سعيدة



أبطال أحلام سعيدة



أبطال أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.